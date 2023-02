Nba, Banchero: "La maglia è stata un gran bel regalo"

Paolo Banchero, star emergente della Nba italo-americana, ha ricevuto ieri in dono dal Milan una maglietta rossonera personalizzata. Queste le sue dichiarazioni a margine del suo primo impegno durante l'All Star Game: "Mi hanno mandato una maglia personalizzata, è stato un gran bel regalo. Se sono un appassionato di calcio? Mia sorella gioca a calcio all'università per cui lo seguo. Non posso dire che sia il mio sport preferito, ma lo seguo".