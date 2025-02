Ndoye atterra Fofana in area, Marelli: "Non è un contatto che può essere sanzionato col rigore"

vedi letture

Alla mezz'ora di Bologna-Milan, parziale di 0-0, Ndoye atterra Fofana in area con un intervento un po' goffo e sicuramente irruento: Mariani lascia correre tra le tante proteste dei rossoneri. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio:

"Contatto in area, per quanto mi riguarda non c’è nulla. Non è un contatto che possa essere sanzionato col rigore".