Negli ultimi Milan-Inter gol da 12 nazioni. Stavolta però le difese…

Da un lato una società statunitense, dall’altro una holding cinese. Quello meneghino è sempre più un derby dal carattere internazionale. Ma non solo a livello di proprietà, questo cosmopolitismo sta rispecchiandosi da qualche tempo anche nel tabellino dei marcatori.

Se prendiamo in considerazione gli ultimi 10 Milan-Inter di campionato contiamo la bellezza di 24 reti. Considerando il naturalizzato Thiago Motta, ammontano a 3 le segnature italiane, mentre gli altri 21 centri provengono un po’ da tutto il resto del mondo: 5 dall’Argentina, 4 dal Brasile, 2 da Francia, Olanda e Spagna, quindi 1 da Colombia, Croazia, Nigeria, Senegal, Serbia e Uruguay.

D’altronde la Scala del calcio ha sempre fatto da palcoscenico ai grandi interpreti di questo sport. E con Lukaku, Sanchez, Piatek, Calhanoglu pronti a sfidarsi nel derby di Milano numero 171 nella Serie A col girone unico… l’elenco fatto qualche riga sopra non può che ampliarsi.

Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio i nerazzurri di 4 vittorie, 32-28, e 5 gol, 113-108. Mentre i segni X ammontano a 25.

Scartabellando fra gli almanacchi rintracciamo un’unica sfida alla quarta giornata (anche se prendiamo in considerazione gli Inter-Milan).

Andò in scena nella stagione 1936-1937 e terminò col punteggio di 1-1. Che è poi il risultato più ricorrente considerate le sue 13 caps messe assieme fino a oggi (così come lo 0-1). Al vantaggio ospite firmato da Bisigato al 21’ rispose il milanista Capra al 68’. A fine torneo i rossoneri avrebbero chiuso in quarta piazza, tre gradini sopra i nerazzurri, settimi.

Terminiamo segnalando che, pur avendo giocato solo tre giornate, la sfida del Meazza metterà di fronte le due miglior difese della Serie A 2019-2020. Sia la retroguardia di Giampaolo che quella di Conte hanno incassato la pochezza di 1 gol.

CONFRONTI DIRETTI COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

85 incontri disputati

28 vittorie Milan

25 pareggi

32 vittorie Inter

108 gol fatti Milan

113 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 1-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 2-3, 28° giornata 2018/2019