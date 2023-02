Negoziare accordi tra i 30 e i 100 milioni lordi: ecco uno dei poteri di Furlani

MilanNews.it

I documenti visionati da calcioefinanza.it rivelano l'esistenza di "poteri conferiti a firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, con il Consigliere Gerald Cardinale JR nei limiti del budget annuale approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione relativamente ad atti e/o operazioni di valore unitario compreso tra Euro 30.000.000 (trenta milioni) lordi ed Euro 100.000.000 (cento milioni) lordi e previa consultazione formale con il Comitato Tecnico costituito in seno alla società". Questi poteri sono:

1. Negoziare, stipulare, modificare, risolvere, trasferire e/o acquisire:

- Accordi di acquisizione o trasferimento, nell’ambito dell’attività sportiva, in qualsiasi forma, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, ivi compresi quelli del settore giovanile;

- Accordi per la definizione del rapporto relativo alle prestazioni sportive dei calciatori e gli accordi con allenatori, tecnici e talent scout, accordi relativi all’attività di scouting e al settore sanitario, nonché accordi con i procuratori e agenti sportivi.