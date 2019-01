Negri a Milan Tv: "Dobbiamo iniziare ad abituarci ai metodi di mister Giunti"

Queste, invece, sempre a Milan TV, le dichiarazioni di Alessandro Negri, difensore e oggi anche capitano dei rossoneri: "È stata una partita difficile. Abbiamo iniziato bene il 2019, abbiamo vinto e dobbiamo riprenderci. Settimana prossima servirà ricominciare subito forte in campionato per cercare di salvarci. Contro la Sampdoria non sarà facile, bisognerà partire aggressivi. Dobbiamo iniziare ad abituarci ai metodi di Mister Giunti, sono solo i primi giorni ma lo spirito nello spogliatoio è buono e siamo tutti uniti. Dobbiamo migliorare nella compattezza di squadra, migliorare in tutte le fasi di gioco, nelle prestazioni e nei risultati".