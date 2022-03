Negri sulla lotta scudetto: "Per me la favorita è il Milan"

MilanNews.it

Marco Negri ex attaccante di Udinese e Bologna tra le altre ha parlato di vari temi a partire dalla lotta scudetto: "E' un campionato bellissimo - ha detto a Tuttomercatoweb.com - entusiasmante. Era quel che si voleva, sarà combattuto fino alla fine. Scommettere su una delle tre o quattro è un azzardo, le possibilità sono livellate tra tutte. Saranno importanti i calendari e per la Juve lo scontro diretto con l'Inter. Nell'ultimo mese sarà avvantaggiato chi starà meglio e avrà meno infortuni. Però dico Milan come favorita, per i punti di vantaggio e perchè mi sono piaciute le vittorie per 1-0 da squadra matura e poi perché i rossoneri hanno anche Ibra nel taschino".