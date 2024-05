Nel contratto di Bernardo Silva c'è una clausola che può facilitare il Barcellona

A fine stagione scorsa Bernardo Silva ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City, nonostante il pressing del Barcellona e gli interessamenti piovuti anche da parte di altri club. Al momento del prolungamento fino al 2026, però, sarebbe stata inserita una clausola per facilitare l'eventuale addio dell'ex Monaco alla squadra guidata da Pep Guardiola.

A svelare il retroscena è TV3, secondo cui per prelevare Bernardo Silva basta pagare la clausola di risoluzione pari a 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro. Ma non è finita qui. La clausola è pagabile in tre comode rate e questo potrebbe rafforzare l'interesse del Barça, ancora vigile sul futuro del centrocampista del City.

Toccherà a Deco e Flick decidere se il portoghese, prossimo ai 30 anni, sia ancora una priorità. Della sua situazione si sono interessati anche il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco e, ovviamente, la situazione finanziaria di entrambi i club è in uno stato di salute migliore di quella del Barça, ma Bernardo Silva potrebbe preferire i blaugrana. Staremo a vedere.