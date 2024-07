Nel pomeriggio americano il Milan si trasferirà a Chicago

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Ultimo allenamento a New York nella mattina, pomeriggio in Italia, per il Milan che nel pomeriggio si trasferirà a Chicago dove andrà ad affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella seconda partita del Soccer Champions Tour. La squadra di Paulo Fonseca tenterà di ottenere un altro risultato positivo dopo la vittoria sul Manchester City allo Yankee Stadium. Nel frattempo emerge il dietro le quinte fotografico di Milan-Manchester City che chiaramente è stato molto più di un'amichevole di lusso.

Tornando a giocare per la prima volta dal 2012 nel leggendario New York Yankee Stadium, il Milan può essersi sentito un po' a casa, data la stretta partnership strategica con i New York Yankees che l'acquisizione di RedBird ha portato in Acm, nel cui board siede tra i Consiglieri Randy Levine, presidente degli Yankees. Una vicinanza dei due club tra i più iconici al mondo testimoniata anche dalla partecipazione di Hal Steinbrenner, proprietario degli Yankees, e di Randy Levine, al benvenuto di Gerry Cardinale ai dirigenti del Manchester City al loro arrivo allo stadio prima del match. (ANSA).