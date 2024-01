Nela: "Hanno aspettato le partite contro Lazio e Milan per esonerare Mourinho"

"Credo che la decisione dell'esonero di Mourinho sia maturata qualche settimana fa, hanno aspettato le partite contro Lazio e Milan. Pensavo le strade si dividessero a fine stagione, non mi aspettavo minimamente un cambio a stagione in corso. De Rossi? Certamente è un nome gradito alla piazza. Tutti i tifosi della Roma stavano con Mourinho, non potevi portare un altro allenatore se non lui". Così ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport Sebino Nela, campione d'Italia con la Roma nella stagione '82/83, sull'esonero di José Mourinho e su Daniele De Rossi nuovo tecnico giallorosso.

"De Rossi parte da traghettatore, ma se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions sarà riconfermato. Per lui è l'occasione della vita, da Ferrara non ne è uscito bene. Spero possa fare bene. Sicuramente cambierà modulo tattico, si ispira a Spalletti e al suo 4-2-3-1".

"Mourinho è stato bravo nel saper spostare i problemi, non ha mai parlato della squadra e di come gioca. La gente, tuttavia, si è sentita molto rappresentata da Mourinho, soprattutto dopo la finale di Budapest. Il gioco però è sempre stato latitante, la squadra non è mai riuscita a esprimere un gran bel gioco".