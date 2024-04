Nela: "La Roma si gioca la stagione nelle partite contro Lazio e Milan”

Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di RadioRomanista in vista delle sfide dei giallorossi contro Lazio e Milan:

Il giro a vuoto in Lecce-Roma può fare bene ai giallorossi in vista di questo tour de force?

“Un pareggio fuori casa non deve scalfire la consapevolezza acquisita. Una partita strana e sofferta ci può stare. Non è stata la Roma migliore, ma ora bisogna pensare partita dopo partita. Non deve essere una battuta d’arresto, questo tipo di partite capitano sempre durante la stagione. Il derby e il doppio confronto europeo con il Milan sono partite che decideranno una stagione".

La chiave vincente nel derby? Dybala non ha ancora fatto la differenza in queste partite.

“Non ho mai sopportato il derby, l’ho vissuto sempre male. La notte precedente al derby non si dormiva mai perché i compagni romani tenevano tutti svegli, erano nervosi e si arrivava a questa gara molto tesi. Dybala? Ha qualità straordinarie, quando c’è si fa notare perché è molto bravo. Dybala è un giocatore di calcio, speriamo possa essere protagonista nel derby. La Roma si gioca la stagione nelle partite contro Lazio e Milan”.