Nessun allenamento oggi per il Milan. Molti partiranno per le nazionali

vedi letture

Approfittando della sosta nazionali, Paulo Fonseca ha concesso ai suoi ragazzi un lunedì di riposo: non ci sarà, dunque, alcun allenamento oggi a Milanello. In tanti, comunque, partiranno per i rispettivi ritiri delle nazionali.