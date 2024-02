Nessun dubbio per i tifosi rossoneri: l'MVP di Milan-Atalanta è Rafael Leao

Due minuti e ventisei secondi. Tanto è bastato, dal fischio iniziale, a Rafael Leão per entrare nel tabellino e nella storia di Milan-Atalanta. Un ingresso prorompente, con uno dei gol più belli firmati da Rafa nei suoi cinque anni in rossonero. Una rete che va a coronare una prestazione da migliore in campo per il numero 10 rossonero, MVP indiscusso della nostra 26ª giornata di Serie A. I tifosi non hanno avuto dubbi nel preferirlo, con i loro voti, su AC Milan Official App davanti al trio Adli-Gabbia-Hernández.

Un capolavoro, quello confezionato col doppio dribbling su Holm e Scalvini ad anticipare il destro all'incrocio, inarrivabile per Carnesecchi. Un gol "clamoroso", come l'ha definito Mister Pioli nel post-partita, quello che permette a Rafa di eguagliare un ex rossonero - Manuel Rui Costa - al secondo posto tra i migliori marcatori portoghesi nella storia della Serie A. La rete numero 42 in campionato con la maglia del Milan, la prima dallo scorso settembre, a rompere un digiuno ingeneroso per quanto di buono prodotto in questa stagione.

Dicevamo dei 146 secondi impiegati da Leão per sbloccare la sfida di San Siro. Si tratta del gol più veloce del Milan in Serie A dal 13 novembre 2022, quando fu lo stesso Rafa a sbloccare - dopo appena 1'28" - un Milan-Fiorentina. Il numero 10 rossonero è abituato alle reti fulminee, come testimoniato dal gol più veloce nella storia della Serie A, segnato a Reggio Emilia nel dicembre 2020. Sarebbe riduttivo, però, ridurre alla sola rete del momentaneo 1-0 la prestazione di Leão contro l'Atalanta.

Rafa è stato il rossonero che ha tentato il maggior numero di cross - ben 8 - e ingaggiato pìu duelli (16, di cui 11 vinti). Importante anche il dato sui dribbling positivi, 6, e i ben 4 falli subiti che testimoniano la sua capacità di essere pericolo costante per la difesa atalantina. Numeri da assoluto protagonista per una delle migliori prestazioni individuali della stagione rossonera. Bravo Rafa!