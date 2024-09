Nessun ricorso, Rocha non è più presidente Federazione Spagna

(ANSA) - MADRID, 03 SET - Una sezione del contenzioso amministrativo del tribunale dell'Audiencia Nacional ha respinto il ricorso presentato dal presidente della Federcalcio, Pedro Rocha, in cui chiedeva come misura cautelare la sospensione della interdizione di due anni dall'incarico, impostagli dal Tad. Lo si apprende da fonti giuridiche citate da Iusport e confermate da El Pais. Dopo il rigetto del ricorso, la sanzione sarà esecutiva oggi stesso, per cui Rocca non sarà più presidente della Federcalcio né potrà presentarsi alle elezioni per il rinnovo dei vertici federativi, il cui processo inizierà il 10 settembre per concludersi a fine anno.

Il Tad aveva inflitto la sanzione a Rocca perché, durante la presidenza della commissione di gestione della Federcalcio, che tutela l'organismo, aveva ecceduto le sue funzioni, licenziando il segretario generale, Andreu Camps, senza consultare il resto dei membri della commissione. (ANSA).