Nessun terzino meglio di Theo in Europa: lo dicono i numeri

Nessun terzino in Europa è meglio di Theo Hernandez. Non è un parere soggettivo o un'opinione, ma quello che emerge dai numeri che ha fatto registrare il treno francese rossonero da quando è approdato a Milanello. Contro la Roma Hernandez ha segnato un gol favoloso, su suggerimento di Giroud, che è stata la 27esima rete del numero 19 nei top 5 campionati europei da professionista.

Se si uniscono questi 27 gol ai 23 assist fatti registrare - sempre nei top 5 campionati - si arriva a una partecipazione a 50 gol per Theo Hernandez: numeri che nessun terzino, attualmente, è in grado di pareggiare nell'arco delle ultime stagioni. Theo è davvero un fattore in più per la squadra di Pioli.