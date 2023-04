Nesta: "A Milanello silenzio spettrale il giorno della vigilia del derby. Dopo l'1-1..."

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato a Sportweek, Alessandro Nesta ha parlato così del clima che si viveva all'interno prima e dopo il derby di Champions: “Già a Milanello, il giorno prima, eravamo in partita. C'era un silenzio spettrale. Dopo l'1-1 in casa loro che ci aveva dato la finale entrai nello spogliatoio e per mezz'ora restai seduto a rilassarmi. Ero come uno che è andato dal dentista tutto preoccupato nervoso e poi, una volta tolto il dente e passato il dolore, finalmente distende i nervi”. Dopo, festeggiammo forte: avevamo buttato fuori l'Inter e andavamo a giocarci una finale di Coppa del Campioni che il Milan non giocava da tanto"