Nesta: "Il Milan oggi ha fatto grande fatica. Inter superiore in tanti aspetti ma è ancora aperta"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sandro Nesta, nel post partita di Prime Video, commenta così il match d'andata delle Semifinali tra Milan ed Inter: "Per me oggi il Milan ha fatto veramente fatica, ha trovato una squadra che era superiore in tanti aspetti, anche dal punto di vista nervoso. L’Inter poteva chiuderla, ha trovato il Milan in grande difficoltà, ma al ritorno è ancora aperta".