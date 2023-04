Nesta: "Il Milan sta dimostrando maturità, subisce poco. Però speravo nel 2-0..."

MilanNews.it

Alessandro Nesta, ex rossonero, ha parlato della prova del Milan di questa sera dopo il successo colto a San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti: "Sta dimostrando maturità, prende pochi gol, specie dopo il Chelsea. Non è stato brillante in fase di possesso, la partita è stata sporca ma al ritorno sarà dura, io speravo nel 2-0 perché un solo gol potrebbe non bastare", ha detto a Prime Video.