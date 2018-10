Nesta: "Il mio erede? Faccio il tifo per Romagnoli"

Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan ed oggi allenatore del Perugia, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, ha speso parole d'elogio per Alessio Romagnoli: "Quale sarebbe il mio valore oggi? Non lo so, ai miei tempi c'erano tanti giocatori forti. Oggi i campioni veri sono meno, quindi è giusto che il loro valore sia più altro. Il nuovo Nesta? Faccio il tifo per Romagnoli e Caldara, spero che possano diventare i più forti di tutti, la Nazionale ha bisogno di giocatori forti. Romagnoli è un ragazzo per bene, spero che possa diventare il numero uno".