Nesta: "Per queste partite il mio segreto era stare lontano da Gattuso, lui la viveva una settimana prima"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sandro Nesta ha raccontato l’avvicinamento a partite come quella di stasera nel pre partita di Milan-Inter su Prime Video: “Io soffrivo tantissimo, partivamo da Milanello e ci voleva un’ora per arrivare allo stadio. Tutto quel tempo era frustrante, non la vivevo bene. Il mio segreto era stare lontano da Rino Gattuso, che la partita la viveva già da una settimana prima e mi metteva ansia”.