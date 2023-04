Nesta: "Prima di queste partite io preferivo stare in ritiro"

MilanNews.it

Sandro Nesta, nel pre partita di Milan-Napoli di Champions League, ha commentato la scelta di mister Pioli di non andare in ritiro ieri sera: “Io preferivo stare in ritiro. Magari a casa qualcuno ha il bimbo piccolo che non lo fa dormire, chi è single che deve cucinare… In ritiro era più controllata l’alimentazione. Preferisco stare in ritiro, concentrato, preparo la partita al meglio”.