Nesta ricorda l'euroderby del 2003: "Tensione. Fu dura a livello psicologico"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, ex bandiera del Milan, è stato intervistato su SportWeek e ha rammentato così i giorni dei due euroderby del 2003: "La tensione. Essendo arrivato quell'anno, io l'avvertivo un po' meno rispetto ai "vecchi", ai compagni che stavano al Milan più o meno da una vita, ma in ogni caso fu una settimana molto dura a livello psicologico, Ambrosini, Gattuso, li vidi molto male. Silenziosi, loro che ridevano e scherzavano sempre. Maldini era apparentemente calmo, come ha confessato adesso che fa il dirigente, se lui, capitano, si fosse mostrato agitato, noi altri saremmo andati nel panico.

Pirlo era invece indecifrabile come sempre. Io avevo la fortuna di stare in camera con lui in ritiro, perciò dormii benissimo. La prima e forse unica volta in cui ho fatto fatica prima della partita è stata proprio alla vigilia della finale della Champions di quel 2003, contro la Juve. Non era tanto per l'avversario, quanto per il fatto che la Champions, intesa come trofeo, fino ad allora l'avevo vista solo in tv, e invece il giorno dopo l'avrei avuta a portata di mano"