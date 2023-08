Nesta saluta Buffon: "Il ragazzo con più energia che abbia mai conosciuto"

vedi letture

Dopo 28 anni di carriera Gianluigi Buffon lascia il calcio giocato. L'ex portiere di Juventus e Parma ha deciso di appendere i guantoni al chiodo ma non il pallone. L'estremo difensore infatti dovrebbe entrare nello staff della Nazionale azzurra, maglia con cui ha conquistato nel 2006 il titolo di campione del mondo in Germania. Per lui infatti ci sarebbe pronto il ruolo di capo-delegazione per portare la sua esperienza al servizio del gruppo.

L'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta ha voluto mandare un in bocca al lupo al suo ex compagno di squadra attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport: "Sei stato il ragazzo con più energia che ho conosciuto in vita mia, mai banale, nelle interviste e fuori. E poi un portiere inarrivabile, il più forte di tutti: un top tra le persone che ho incontrato in carriera".