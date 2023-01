Nesta su Tomori e Kalulu: "Sono due profili perfetti per il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, si è così espresso al canale Youtube della Lega Serie A su Tomori e Kalulu: “Per me hanno preso giocatori funzionali per come vogliono giocare. Il Milan vuole pressare alto, vuole stare con i propri difensori poco dentro l’area di rigore e perciò ha bisogno di giocatori di gamba, lavorarci e migliorarli. Perciò Tomori e Kalulu sono due profili perfetti per il Milan, ecco perché la parte tattica va di pari passo con la società che fa mercato”.