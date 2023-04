Nesti: "Volete scommettere che questo 4-0, fra Milan e Napoli, servirà ad entrambi?"

MilanNews.it

Il giornalista Carlo Nesti ha così commentato su TMW la vittoria del Milan a Napoli: "Volete scommettere che questo 4-0, fra Milan e Napoli, servirà ad entrambi, in modi diversi, in vista della Champions League? La squadra di Pioli aveva perso troppe certezze, dopo appena un punto in 3 partite. Serviva la prova del campo per avere la consapevolezza di dovere cambiare modulo. Dal 3-4-2-1 al finto 4-2-3-1, perché in realtà Krunic è il terzo mediano di un 4-3-3. Ora, con il ritrovato Leao, travolgente dopo 11 turni di digiuno, ha in tasca la mossa da opporre a Kvara.