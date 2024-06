Netto 4-0 dell'Olanda contro il Canada: Reijnders in tribuna

vedi letture

Amichevole pre Europeo per L'Olanda di Tijjani Reijnders: gli Oranje, impegnati contro il Canada, vincono ben 4-0 ma in formazione il centrocampista del Milan non compare: il suo nome non è neanche nei sostituti. Reijnders assiste al match dunque dalla tribuna, probabilmente perché appena aggregato al gruppo dopo l'amichevole con il Milan in Australia.

I gol olandesi sono di Depay, Frimpong, Weghorst e Van Dijk.