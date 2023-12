NEW-MIL (1-0): fine primo tempo, rossoneri impauriti

Brutta prova del Milan in questi primi 45 minuti al St. James'Park. Stona la dissonanza enorme tra importanza della partita e prestazione della squadra, in difficoltà in entrambe le fasi contro un Newcastle rimaneggiato. Tomori salva sulla linea a metà primo tempo con un intervento miracoloso, Leao non sfrutta il momento e si mangia il gol del vantaggio da ottima posizione.

Joelinton invece non lascia scampo a Maignan: botta terrificante dal limite sotto al sette dopo un'azione veloce di ripartenza. Milan avulso, lento, goffo. Di certo non quello che ci si aspettava di vedere in una gara decisiva di Champions League.