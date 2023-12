NEW-MIL (1-1): Pulisic pareggia, assist di Giroud!

vedi letture

GOL DEL MILAN, PULISIC! 1-1 al 59esimo, Chris la riapre! Musah serve Leao a sinistra, palla in mezzo per Tomori che svirgola. La sfera arriva a Giroud che è bravissimo a darla a Pulisic: tutto solo in area piccola lo statunitense non può sbagliare! 1-1 al St.James' Park.