Newcastle, il tecnico Howe: "Domani Tonali può giocare"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "C'è un'alta probabilità che possa essere disponibile domani. Ci sono ancora alcune cose che devono accadere perché venga imposto il divieto". Così Eddie Howe, tecnico del Newcastle, apre all'impiego di Sandro Tonali nella partita di Premier League, in casa del Wolverhampton. Gli avvocati del centrocampista italiano ex Milan hanno raggiunto l'accordo con la Procura della Figc e hanno patteggiato 10 mesi di squalifica per il caso scommesse, ma perché lo stop diventi efficace anche in Inghilterra serve l'avallo finale della procura generale dello Sport e la comunicazione alla Premier. "Non abbiamo ancora avuto la conferma ufficiale come società di calcio. Abbiamo sentito le notizie, le speculazioni, ma non abbiamo avuto nulla dalle autorità italiane; siamo in un limbo in attesa che arrivi la conferma", ha spiegato Howe, parlando anche del momento di Tonali.

"E' entrato in campo mercoledì con il Borussia Dortmund ed era brillante - ha sottolineato il tecnico - Dal momento in cui tutto è accaduto, i suoi allenamenti sono stati molto buoni, e il suo umore è sempre lo stesso. Ma sappiamo che avrà dei momenti difficili". Un altro nodo da sciogliere sarà la possibilità o meno di allenarsi con i compagni del Newcastle. "Non sappiamo ancora, siamo in attesa di comunicazioni". (ANSA).