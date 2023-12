Newcastle-Milan, in panchina anche il centrale della Primavera Nsiala

Per far fronte all'incredibile emergenza infortuni che ha colpito il reparto arretrato, out Kalulu, Thiaw, Kjaer e Pellegrino, mister Pioli attinge dalla Primavera. Non parliamo di Jan-Carlo Simic, convocato più volte in Serie A, ma di Clinton Nsiala-Makengo. Il classe 2004, al contrario del compagno serbo, rientra nei requisiti per essere iscritto alla Lista B in Champions League, modificabile a piacimento durante la stagione (basta farlo entro 24h dal match).

Il francese quindi ha viaggiato con la squadra, direzione Newcastle, ed è di fatto l'unico centrale di ruolo a parte Tomori. Più che improbabile però che possa partire titolare al St. James' Park: di fianco a Fik ci sarà, come contro Frosinone ed Atalanta, Theo Hernandez.