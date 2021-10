Newcastle-Tottenham, Reguilon segnala un malore sugli spalti: gara sospesa

Newcastle-Tottenham è stata sospesa per un malore di un tifoso sugli spalti. A segnalarlo Dier e Reguilon, entrambi i giocatori del Tottenham hanno chiamato a gran voce lo staff medico delle Magpies per intervenire immediatamente sugli spalti. La gara è stata sospesa da André Marriner per permettere ai soccorritori di intervenire col defibrillatore.