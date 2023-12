Newscastle-Milan: Fikayo Tomori votato MVP del match

Vinci, segnano gli attaccanti e ti aspetti che vengano premiati loro. Invece i milanisti, su AC Milan Official App, hanno votato Fikayo Tomori come migliore in campo di Newcastle-Milan. Il motivo è abbastanza evidente, il 2-1 è in parte merito del grande intervento che al 20' ha negato agli inglesi di sbloccare il match. Quasi un gol realizzato. Poi è comunque arrivato lo svantaggio, ma la sua prodezza al fischio finale diventa ancora più preziosa se non fondamentale a spiegare la rimonta rossonera.

In generale, Tomori è stato bravissimo a resistere a un primo tempo complicato per la squadra. Solido e attento, un atteggiamento da applaudire che è servito anche per spronare i compagni. La scivolata su Almirón ha davvero del provvidenziale, sbilanciato ma gigantesco nello stoppare il pallone verso la rete mandandolo in calcio d'angolo. Di forza, di grinta. Per Fik il 50% delle preferenze, davanti a Maignan e Chukwueze.

Nel recupero poteva anche segnare, fermato dal palo, sarebbe stato il coronamento di una prestazione lodevole. In Inghilterra, l'inglese ha dimostrato di essere a proprio agio. Ma è dall'inizio di questa stagione che sta fornendo prove di alto livello. In Champions League, in particolare, dato che era già stato MVP di Milan-Newcastle e Borussia Dortmund-Milan. Che sia di buon auspicio verso l'Europa League, come per il prosieguo del campionato.

Tornando al St James' Park, il nostro giocatore ha collezionato 53 palloni giocati, 34 passaggi e 2 lanci positivi, 2 palle recuperate. In un reparto in emergenza, Tomori non solo è rimasto in piedi reggendo l'urto e aumentando il peso sulle spalle ma ha spesso brillato e a volte è stato davvero impeccabile. Lunga vita a Fik!