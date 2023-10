Neymar: "E' il momento peggiore, ma ho fede"

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "È un momento molto triste, il peggiore. So di essere forte ma questa volta avrò ancora più bisogno della mia famiglia, dei miei amici": con un post pubblicato sul suo profilo Instagram Neymar parla del grave infortunio nel quale ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinitro subito ieri durante la sfida tra Brasile e Uruguay che lo terrà lontano dai campi di gioco per parecchi mesi e verbalizza la sua preoccupazione. "Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, pensando di dover riprendere tutto dopo quattro mesi di recupero - scrive il brasiliano - Ho fede, anche troppa...

Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché Egli rinnovi la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto". (ANSA).