Neymar, esame medico su presunta vittima esclude violenza sessuale

(ANSA) - SAN PAOLO, 7 GIU - L'esame medico-legale a cui si è sottoposta Najila Trinidade Mendes de Souza, la donna 26enne brasiliana che accusa Neymar di averla stuprata, non ha rilevato lesioni nell'area genitale. Lo ha reso noto il portale news Uol. Secondo la testata, che ha avuto accesso al documento, l'unica ferita sul corpo della donna è stata rilevata sul dito della mano destra. Questi risultati divergono da quelli effettuati dalla Mendes all'Ospedale 'Albert Einstein' il 21 maggio, sei giorni dopo la data del presunto stupro, in cui invece sono stati rilevati "ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche" e altro. Fonti citate dalla Uol hanno precisato che il medico responsabile di quest'ultimo referto si è presentato ieri alla polizia per confermare il contenuto del rapporto, sebbene abbia indicato che le fotografie allegate al documento dai legali della donna non sono state scattate da lui. La Mendes è stata chiamata oggi a prestare dichiarazione dalla polizia di San Paolo, dopo due convocazioni disattese.