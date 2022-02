Neymar: "Vorrei giocare negli USA per avere 3-4 mesi di vacanze"

Neymar, gioiello del PSG e della nazionale brasiliana, ha le idee piuttosto chiare per quel che riguarda il suo futuro. In una diretta Twitch con il connazionale Ronaldo, l’attaccante del PSG ha detto: “Voglio giocare negli Stati Uniti dopo le esperienze in Europa, almeno per una stagione. È un campionato breve, hai tre o quattro mesi di vacanza. Ho dei dubbi sulla possibilità di tornare a giocare in Brasile. A volte ci penso e dico che mi piacerebbe, altre no”.