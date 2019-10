Niang: "Al Milan Acerbi mi dava consigli, spero domani non sia in forma"

M'Baye Niang, ex rossonero, domani impegnato contro la Lazio in Europa League, ha parlato di Francesco Acerbi, suo compagno di squadra quando vestiva la maglia del Milan: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un bravo ragazzo, mi dava anche dei consigli. Domani mi aspetto di incontrare un difensore che ha sempre voluto dimostrare le sue qualità. È forte ed è anche in nazionale. Sarà bello rivederlo e spero che non sarà in forma (ride, ndr)".