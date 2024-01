Niang ha chiesto la cessione: "Desiderio tornare in Francia. Contatti anche con l'Italia"

Mbaye Niang vuole cambiare area. L'ex attaccante del Milan lo ha comunicato in un'intervista ai media turchi riportata da Goal.com: "La mia esperienza in Turchia sta procedendo bene, sto giocando bene e sono titolare, mi permette di mettermi in mostra e di lasciare il segno. Anche la vita è piacevole, tuttavia ci sono dei pagamenti in ritardo che mi hanno rallentato un po'. Posso accettare il ritardo, ma è durato fino a quattro mesi... Anche se poi in parte hanno risolto. Questo ti impedisce di concentrarti sul campo".

Poi continua: "Voglio andarmene, l'ho comunicato ai dirigenti. Chi mi circonda sta lavorando in questa direzione. Vorrei tornare in Ligue 1, per me è una priorità perché è un campionato che conosco e dove ho fatto bene. Con il periodo di forma che sto attraversando, è un obiettivo. Ci sono dei contatti concreti, soprattutto in Russia, Italia, Arabia Saudita... Stiamo discutendo per vedere come impostare un ipotetico trasferimento in Francia. Il passato mi ha insegnato che in questo momento non ha senso comunicare i nomi dei club".