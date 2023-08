Niang riparte dalla Turchia. Ha firmato un biennale con l'Adana Demirspor

vedi letture

M'Baye Niang cambia di nuovo squadra. Dopo una sola stagione, infatti, l'attaccante franco-senegalese lascia l'Auxerre, con cui ha messo a referto sette reti tra Ligue 1 e Coupe de France. Numeri importanti che però non sono serviti per evitare la retrocessione della sua squadra in Ligue 2.

Adesso, l'ex giocatore di Genoa, Milan e Torino riparte dalla Turchia: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con l'Adana Demirspor, club allenato da Patrick Kluivert.