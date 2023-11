Nibali: "Ibra è un vincente, impariamo sempre da lui"

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è una storia d'amore che vive e riunisce, ancora una volta, spirito di competizione e nostalgia per il posto, Milano sponda rossonera, dove il campione svedese si è sempre trovato bene e a proprio agio. Ha parlato anche Vincenzo Nibali, grande tifoso rossonero, sulla vicenda che legherà ancora Zlatan al mondo Milan: "Una figura come quella di Ibra fa sempre bene, è forte e potente in ogni cosa e tutti lo rispettano e sanno ascoltare ciò che dice. Ha raggiunto grandi obiettivi e vinto tanto nel corso degli anni, lui sa come si conquistano trofei, non dicendo "ho vinto" Ma spiegando "So come si vince".