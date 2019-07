Nicchi, sogno presidenti in sala Var

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Magari una domenica che si gioca una partita importante, perché non vederla in Sala Var a Coverciano insieme ai due presidenti delle società? Così magari eviteranno di dire sciocchezze dopo la partita: sono cose che oggi sembrano impossibili, ma un domani chi lo sa". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi organi tecnici per la stagione 2019/2020. Per la nascita della Sala unica a Coverciano "spero che il comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. E' un progetto sensazionale se ci danno le autorizzazioni veloci: là dentro possiamo fare tutto: dibattiti, spiegazioni", ha aggiunto Nicchi, aprendo anche alla possibilità per gli arbitri di spiegare a fine partita gli episodi controversi: "Magari c'è stata una domenica con degli episodi e il martedì lo stesso arbitro a Coverciano spiegherà la situazione e le dinamiche delle scelte".