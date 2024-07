Nicola deve aspettare ancora: rimandato l'annuncio del Cagliari per il nuovo allenatore

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 02 LUG - Davide Nicola deve aspettare ancora: è stato infatti rimandato l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Cagliari. L'accordo con l'Empoli c'è (il mister era legato al club da un altro anno di contratto), ma per la "liberatoria" occorre un passaggio burocratico dall'ente conciliatore. E l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo. Un intoppo: l'ufficializzazione era attesa per ieri, al massimo oggi. Ma occorre attendere: Nicola dovrebbe indossare la divisa rossoblù giusto in tempo per il primo giorno di raduno fissato per lunedì prossimo ad Assemini. Nel frattempo il mister in pectore ha già avviato ufficiosamente i contatti con il direttore sportivo Nereo Bonato per definire le strategie del calciomercato. La lista dei convocati? Molto provvisoria. Rispetto alla rosa della passata stagione il Cagliari ha già perso diversi giocatori. Oristanio, Petagna, Shomurodov e Gaetano sono ritornati ai club di appartenenza. Via per fine contratto anche Aresti, Viola e Mancosu.

Addio anche a Dossena e Nandez. Dalla B sono invece ritornati Veroli, Pereiro e Kourfalidis. Nel gruppo anche gli altri prestiti provenienti dalla C. Per il momento nessun acquisto. Anche Luperto, tentato da altre squadre, sembra in bilico. I nomi che girano sono quelli degli atalantini Zortea e Piccoli e dell'esterno del Feralpisaló Felici. Anche il fiorentino Nzola tra gli obiettivi, ma si tratta di un'operazione molto complicata. Potrebbe restare anche Viola. E si punta anche al ritorno di Gaetano. (ANSA).