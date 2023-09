Nicolato: "Si arriva in Nazionale maggiore con troppa facilità"

Paolo Nicolato, ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, spiegando quelle che erano le divergenze tra lui e Roberto Mancini: "Per me si arriva in Nazionale maggiore con un po’ troppa facilità. Non è un messaggio che condivido in pieno: può essere pericoloso. Non è facile gestire i ragazzi che fanno il passaggio tra i grandi e poi tornano in Under 21: inconsciamente gli obiettivi cambiano. La sensazione di arrivare in prima squadra con una certa velocità credo sia sbagliata. La convocazione per me è un fatto serio, frutto di un percorso, di un merito: non di un’età".

Nicolato poi prosegue, commentando il fatto che Mancini volesse un sistema tattico uguale per tutte le nazionali: "Per me la Nazionale non è un club e la U20 e U21 non possono essere trattate come una Primavera di A: le dinamiche sono diverse, le competizioni pesano e c’è poco tempo per lavorare. Condivido poco il fatto di giocare allo stesso modo della prima squadra: ogni annata è diversa e bisogna tirare fuori il meglio dai calciatori. Legarsi agli schemi mi pare fuori logica".