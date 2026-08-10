Nicolato: "Per Gonçalo Inacio 40 milioni è il prezzo giusto"

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Per l'esperto di calcio portoghese Francesco Nicolato, 40 milioni è la cifra giusta per il difensore Gonçalo Inacio

Negli ultimi giorni è tornato di moda, in ottica calciomercato Milan, il nome del difensore portoghese Gonçalo Inacio. Il calciatore è un pupillo di Ruben Amorim che lo ha lanciato nella prima squadra dello Sporting Club di Lisbona e ne ha fatto una delle colonne della sua epopea con i Leoes. Ora il tecnico rossonero vorrebbe portarselo a Milanello ma deve far fronte alle richieste del club lusitano. L'agente FIFA ed esperto di calcio portoghese Francesco Nicolato è intervenuto sul tema come ospite di TMW Radio.

INACIO, 40 MILIONI È IL PREZZO GIUSTO

Il parere di Francesco Nicolato su un possibile colpo di mercato Gonçalo Inacio da parte del Milan: "Inacio è da Amorim, può diventare centrale e anche come leader dello spogliatoio. 40 milioni è il prezzo giusto, bisogna capire se lo Sporting lo cede, visto che c'è una trattativa anche sull'altro centravanti"