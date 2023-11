Nicolato su Colombo: "Credo che il Milan abbia scelto di mandarlo a giocare con continuità per trovarsi poi un giocatore migliore"

Paolo Nicolato, ex ct dell’Italia Under 21, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la scelta del Milan in estate di cedere Lorenzo Colombo in prestito al Monza: "Sono valutazioni in cui non voglio entrare. Ma ho grande stima di Pioli e credo che il Milan abbia scelto di mandarlo a giocare con continuità per trovarsi poi un giocatore migliore. Hanno grande fiducia in lui e questo percorso per garantirgli la continuità di cui Lorenzo ha bisogno per il tipo di giocatore che è".