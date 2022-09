Nicolato: "Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire, per questo se noi nel calcio non ci prenderemo cura dei giovani allora falliremo". Lo ha detto Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia U21, durante il Social Football Summit in corso a Roma. "La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come gli altri stati - prosegue - Ma siamo bravi a trovare le soluzioni in grande difficoltà. Se vogliamo giovani che ci diano continuità dobbiamo fare una rivoluzione". Per Nicolato anche dare valore allo sport all'interno della scuola può essere un punto di partenza. "Va trovata una soluzione tra sport e scuola, per i nostri figli è essenziali - conclude - Oggi è un rapporto conflittuale. Non è un tipo di soluzione che ci darà soluzione a breve termine, ma nessuno lo è. Se non inseriamo lo sport come una materia che merita ore e rispetto, fatta da insegnanti specifici, sarà difficile cambiare rotta. Oggi raccogliamo quello che abbiamo seminato, ovvero nulla". (ANSA).