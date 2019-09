Nicolato,col Lussemburgo serve pazienza

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Domani pomeriggio, a Castel di Sangro, esordisce nelle qualificazioni europee l'Under 21 del nuovo corso, affidato a Paolo Nicolato. Contro il Lussemburgo sarà la prima partita con i 3 punti in palio per la sua nidiata. Un avvio 'soft' sulla carta, anche se "in tanti anni di esperienza ho imparato che a livello internazionale non si può sottovalutare nessuno" ha detto Nicolato in conferenza stampa. "Mi aspetto una squadra che si chiude molto per poi ripartire - ha aggiunto -, mi aspetto un match in cui sarà molto difficile sbloccare il risultato e trovare spazi, almeno finché la condizione atletica li assisterà. Dovremo avere pazienza e la capacità di gestire le loro ripartenze che, in un gioco come quello che vogliamo fare noi dobbiamo mettere in preventivo. Avendo molti giocatori offensivi qualche ripartenza dobbiamo essere pronti a fronteggiarla".