Niente difensore, Pioli: "Volevamo un giocatore pronto e di livello. Non si è creata la possibilità"

Il mercato si è chiuso ieri, con il Milan che ha fatto registrare solo due operazioni in entrata: Gabbia e Terracciano. Mister Pioli, che aveva chiesto un altro innesto, ne parla così in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Milan.

Il difensore non è arrivato...

"Non è arrivato un altro difensore perché le opportunità che si sono create sul mercato non rispondevano alle nostre e alle mie esigenze; cercavamo un difensore di livello e pronto, non da un altro campionato, non imparare la lingua... Non si è creata la possibilità di migliorare il livello dell'organico".

La cessione di Pellegrino?

"Ho bisogno di giocare e credo che con noi in questo momento avrebbe fatto fatica".