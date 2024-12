Niente domande ad Ibra per mancanza di tempo. Il club ha preferito dare priorità a Conceiçao

vedi letture

Da neanche 10 minuti è terminata la conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceiçao, nuovo allenatore del Milan. Il portoghese è stato affiancato da Zlatan Ibrahimovic, che dopo un preambolo iniziale ha lasciato spazio e scena all'ex Porto, che si è fatto conoscere da stampa e tifosi.

Ma perché verso il Senior Advisor di RedBird non è stata rivolta alcuna domanda? Considerato l'imminente volo per Riyadh, il club ha semplicemente preferito dare priorità a Conceiçao per mancanza di tempo.

Questo il discorso introduttivo di Ibrahimovic: "Benvenuti a tutti. Prima di iniziare voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell'esonero: non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei il Milan i risultati sono fondamentali. La decisione dell'esonero l'abbiamo presa dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finchè non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo dell'allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela. Nel male e nel bene il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico".