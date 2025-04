Niente Europa significa meno ricavi. Theo il possibile sacrificato

Al momento la classifica recita Milan al nono posto. Se entro la fine dell'anno la formazione rossonera non dovesse centrare un posto in Europa, nella prossima estate di calciomercato il club rossonero potrebbe decidere di sacrificare almeno uno dei suoi campioni per mantenere in ordine i propri conti.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che la stabilità finanziaria permetterà comunque ai rossoneri di sopravvivere senza troppi problemi ai mancati utili, che in caso di qualificazione alla Champions League sarebbero stati 40 milioni e più, ma certamente questi ultimi condizioneranno il budget per il calciomercato estivo e le eventuali resistenze ad offerte importanti.

E qui torna protagonista il nome di Theo Hernandez, che senza rinnovo in estate potrebbe liberare il proprio armadietto di Milanello a 6 anni dal suo arrivo.