Niente Italia, Arda Guler va al Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il suo nome era sul taccuino degli operatori di mercato di tutte le big italiane, ma la potenza economica e il fascino del Real Madrid hanno fatto la differenza. Così la nuova stella del calcio turco, il 18enne Arda Guler, trequartista del Fenerbahce, ha scelto il club pluricampione d'Europa. Ne dà notizia il Real sui propri social. Per questa trattativa il Fenerbahce incasserà 20 milioni di euro (la clausola era di 17,5) più dieci di bonus, e manterrà una percentuale del 20% su una futura rivendita.

In più, secondo i media spagnoli, la famiglia di Guler riceverà una commissione di 20 milioni di euro. Il giocatore, che nelle ultime ore veniva dato vicino al Barcellona (quindi 'beffato' da Florentino Perez) ha firmato un contratto fino al 2029, con la possibilità di essere ceduto in prestito a gennaio, se non troverà abbastanza spazio in prima squadra con Carlo Ancelotti. (ANSA).