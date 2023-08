Niente sfida dell'ex: Kessie neanche in panchina contro il Milan

Come annunciato dalle formazioni ufficiali di Milan-Barcellona, Franck Kessie, ex calciatore rossonero ora tra le fila dei blaugrana, non è neanche in panchina nel match di Las Vegas iniziato alle 5:00 italiane; dunque è rimandata quella che sarebbe la prima volta assoluta per l'ivoriano contro il Milan. L'ivoriano è con i compagni blaugrana a bordo campo ma non è a disposizione di Xavi.